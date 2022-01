Com um novo álbum na bagagem, Anna Joyce prepara-se para pisar o palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 24 de junho. "Entre êxitos que o público bem conhece, será apresentado, em Portugal, o seu mais recente álbum - 'Anna' - com a participação de alguns convidados especiais", revela a promotora.

O cantor Rui Orlando é o primeiro convidado especial confirmado no concerto. "Será um concerto onde, juntamente com o seu público, a artista viajará por todo o seu percurso musical, repleto de canções de amor e de 'sofrência', que têm apaixonado os seus fãs ao longo dos anos", pode ler-se no comunicado.

"Este vai ser, com certeza, um dos momentos mais altos da minha carreira e vai ser a celebração de todos estes anos de trabalho, para deixar a minha marca na indústria da música. E vai ser apenas o começo", frisa a artista.