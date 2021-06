Tal como prometido no fim de semana, esta segunda-feira, dia 28 de junho, às 9h00, a Everything is New anunciou novidades na sua conta no Instagram. As apostas dos fãs foram certeiras e Dua Lipa regressa a Portugal em 2022.

A artista vai atuar a 5 de junho na Altice Fórum Braga e no dia seguinte sobe ao palco da Altice Arena, em Lisboa. "Em 2022 chega a Portugal em nome próprio com a Future Nostalgia Tour que promete fazer da Altice Forum Braga e da Altice Arena, em Lisboa, as maiores pistas de dança do país, nos dias 5 e 6 de junho de 2022, respetivamente", frisa a promotora em comunicado.

Os bilhetes para os concertos serão colocados à venda na próxima sexta-feira, dia 2 de julho.

Considerada este ano pela Time uma das artistas mais influentes para o futuro, Dua Lipa estreou-se em Portugal no MEO Sudoeste, em agosto de 2017. No mesmo ano, a artista britânica editou o seu álbum de estreia, que contou com single como "Be The One", "IDGAF", "Hotter Than Hell" e "New Rules".

Em 2018 faz história ao ser a primeira artista feminina a receber cinco nomeações aos BRIT Awards, ganhando nas categorias de British Breakthrough Act e Melhor Artista Feminina a Solo. No início do ano seguinte, venceu o Grammy de Melhor Nova Artista e Melhor Gravação Dance com "Electricity".

Em 2020, Dua Lipa editou "Future Nostalgia", disco aclamado pela crítica e nomeado para seis Grammy Awards, incluíndo o de Álbum do Ano.

Já em 2021, a cantora tornou-se na primeira artista feminina na história do Spotify a ter dois álbuns com mais de cinco mil milhões de streams, sendo que o seu primeiro álbum, "Dua Lipa", é o disco mais ouvido de uma artista feminina na história da plataforma.

BILHETES À VENDA, SEXTA-FEIRA, DIA 2 DE JULHO, ÀS 10H00:

ALTICE FORUM BRAGA || 5 DE JUNHO DE 2022

Golden Circle - 60€

Plateia em pé - 45€

Balcão em pé - 60€

Mobilidade Reduzida - 40€

DUA's House Party - 295€

Early Entry - 120€

ALTICE ARENA, LISBOA || 6 DE JUNHO DE 2022

Golden Circle - 60€

Plateia em pé - 45€

Balcão 1 (i) - 60€

Balcão 1 (ii) - 45€

Balcão 1 (i) Visibilidade Reduzida - 45€

Balcão 1 (ii) Visibilidade Reduzida - 45€

Balcão 2 - 35€

Mobilidade Reduzida - 30€

DUA's House Party - 295€

Early Entry - 120€

Hot Ticket - 120€

Altice Forum Braga | 5 de junho de 2022

Abertura de Portas: 18h30

Início de Espetáculo: 20h00