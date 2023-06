A “Odisseia Europeia Ulisses” é um programa transnacional e multidisciplinar com uma variedade de eventos em cidades de 16 países: Atenas, Berlim, Budapeste, Cluj, Copenhaga, Derry-Donegal, Dublin, Eleusis, Istambul, Leeuwarden, Lisboa, Lugo, Marselha, Oulu, Paris, Trieste, Vilnius e Zurique.

As 18 cidades representam os episódios do romance de James Joyce e funcionam como pontos de partida para explorar temas como a cidadania e a democracia, migrações, juventude, envelhecimento da população europeia, a comunicação social, a identidade sexual, o ambiente ou a saúde mental.

O programa será composto por eventos de acesso livre em espaços públicos e pretende envolver pessoas de todos os quadrantes, desde médicos a bailarinos, carteiros ou lojistas.

Dezoito escritores de cada uma das cidades foram convidados para escrever um capítulo para um livro coletivo e 30 artistas emergentes, entre os quais os portugueses André Cepeda e Isabel Cordovil, vão participar num intercâmbio pan-europeu.

O objetivo final, referiu a organização irlandesa Arts Over Borders, é criar a “chARTer 309”, uma nova declaração para a futura relação entre as artes e a sociedade, a publicar no final de 2024.

"Tal como James Joyce, este projeto celebra a cidade moderna e, através de espetáculos públicos e de debates animados, esperamos que ilumine a complexidade humana, desenvolva novas parcerias internacionais, ofereça soluções transfronteiriças e estimule uma nova cidadania ativa entre as artes e a sociedade", afirmaram os coprogramadores, Séan Doran e Liam Browne, num comunicado.

O primeiro ato do itinerário teve lugar no ano passado em Atenas, Budapeste, Marselha, Trieste, Vilnius e Paris.

Depois de Lugo (Espanha) e Copenhaga (Dinamarca), este ano vão decorrer eventos em Istambul (Turquia), Cluj (Roménia), Zurique (Suíça), Leeuwarden (Países Baixos), Eleusis (Grécia), Oulu (Finlândia) e Berlim (Alemanha).

A etapa portuguesa em junho do próximo ano será promovida pela Arena Ensemble, dirigida pelo encenador e realizador Marco Martins, e vai explorar o tema do envelhecimento sociodemográfico na Europa.

Uma das intervenções será, de acordo com a informação disponível da produtora, um projeto comunitário com jovens e idosos utentes de instituições como orfanatos ou centros de dia, cujas histórias de vida serão integradas num escrito por Gonçalo M. Tavares e Marco Martins.

"O projeto vai levantar questões sobre a marginalização, a reintegração social e o abandono, bem como o envelhecimento e o confronto geracional”, lê-se na página de Internet do Arena Ensemble.