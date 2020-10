A conferência "O coração e a razão: Esther Gad-Bernard-Domeier e os salões literários de Berlim na transição do século XVIII para o século XIX" vai decorrer no âmbito do ciclo "Literatura Escrita por Mulheres", da Biblioteca Nacional, em Lisboa, e terá início às 18h30, da próxima quarta-feira.

Esther Gad, que usou os pseudónimos literários de Bernard e Lucie, tinha ascendência judia, e "foi uma figura conhecida dos influentes salões literários de Rahel Varnhagen e Henriette Herz, na capital alemã". Enquanto autora, segundo a apresentação da conferência, "nunca fugiu às polémicas, nomeadamente sobre a educação da mulher e o seu papel na sociedade, e deixou diversas publicações sobre as suas viagens, entre as quais se contam as 'Cartas a um amigo durante a minha estadia em Inglaterra e Portugal'", publicado em Hamburgo, em 1802.

A conferência realiza-se no auditório da Biblioteca Nacional , é de entrada livre, mas limitada a 21 lugares com inscrição prévia para o endereço rel_publicas@bnportugal.gov.pt.