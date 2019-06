A votação online, feita anualmente pela APEL no âmbito do programa "Ler em todo o lado", contou com quase cinco mil participantes, tendo a Leya na Buchholz reunido 881 votos.

Explorada pelo grupo editorial Leya desde 2010, a Buchholz foi originalmente fundada em Lisboa na década de 1940 pelo livreiro e negociante alemão de arte Karl Buchholz que pouco tempo depois se mudou para a Colômbia.

Na votação protagonizada pela APEL, a segunda livraria mais votada pelos portugueses foi a Déjà Lu, em Cascais, dedicada a livros usados e fruto de doações, e em terceiro lugar figura a livraria Arquivo, em Leiria, que também recebe a distinção de "Melhor Ambiente".

A Flâneur, no Porto, foi considerada a livraria com o melhor catálogo, a LeYa na Barata, em Lisboa, conquistou o prémio "Conveniência de Serviços" e a A das Artes, em Sines, recebe o prémio de "Melhor Atendimento".

A iniciativa "Livraria Preferida" foi lançada pela APEL em 2013 com o objetivo de "salientar o papel importante que as livrarias e os livreiros têm no acesso ao livro e na criação de hábitos de leitura".