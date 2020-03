Os títulos "O Livro de Horas" e "As Elegias de Duíno", do poeta alemão Rainer Maria Rilke (1875-1926), esgotados "há algum tempo" no mercado nacional, segundo a editora, foram reeditados em versão bilingue, pela Assírio & Alvim.

"O Livro de Horas" data de 1905, altura em que foi publicado em três volumes. O poeta, de língua alemã, nascido em Praga, remete neste título para a tradição católica dos breviários, pequenos livros de orações direcionadas para diferentes momentos do dia, algo "notório, em registo poético, no primeiro livro", refere a editora. "Os outros dois livros apontam para a vida como peregrinação, enfrentando adversidades como a pobreza e a morte", segundo a mesma fonte. Na mesma coleção, "Documenta Poética", são também publicadas "As Elegias de Duíno", "obra maior" de Rilke, segundo a tradutora Maria Teresa Dias Furtado, que assina e apresenta os dois livros. "As Elegias de Duíno" são "a grande sinfonia da sua vida e do seu tempo, percorridos pela inquietação e pela angústia, dilacerados pela Primeira Guerra Mundial, escreve a tradutora. Rilke publicou o seu primeiro livro de poesia antes dos vinte anos, "Vida e Canções" (1894). "Cartas a um Jovem Poeta" , publicadas postumamente, constituem a sua única novela. "Um dos autores mais relevantes de língua alemã", escreve Maria Teresa Furtado. Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.