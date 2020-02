Lizzo viajou até ao Brasil para uma série de entrevistas e um pequeno showcase. Na passagem pelo Rio de Janeiro, a cantora gravou alguns vídeos para a rede social Tik Tok e surpreendeu ao cantar em português.

Num dos vídeos partilhados nas redes sociais, Lizzo canta alguns versos de "Good As Hell" em português. O vídeo partilhado no Tik Tok e no Twitter soma milhares de visualizações.

Veja o vídeo:

Na rede social, a artista também publicou um vídeo a dançar funk ao som de "Sentadão", tema de Pedro Sampaio, Felipe Original e JS o Mão de Ouro.

Veja o vídeo: