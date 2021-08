Luís Jardim esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no talk show das tardes da TVI. "No 'Goucha', o produtor musical recorda grandes artistas internacionais com quem trabalhou, deixando alguns elogios e críticas", resumiu a produção do programa.

Na entrevista, o músico, produtor musical e júri de programas de talentos, recordou que trabalhou com Madonna. "O público gay, em termos de discos, é o maior público que existe. Porque é que a Madonna é quem é? Porque tem um público gay", sublinhou.

O produtor recordou que esteve ao lado de Madonna na banda-sonora do filme "Evita", de 1996. "Assisti a cenas espetaculares no estúdio, ela tem uma segurança (...) Estive em muitas gravações. Vou dizer já, tenho de ser honesto: acho que ela não canta nada. Mas sabe tudo e mais alguma coisa", defendeu.

"Para mim, é Nossa Senhora em Fátima e Madonna no coração", gracejou Manuel Luís Goucha.

Veja aqui o vídeo.