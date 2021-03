A sessão consistirá num concerto intimista, adaptado ao formato, com o guitarrista Manuel Rocha. Luísa Sobral irá explorar repertório dos seus cinco álbuns, canções que compôs para outros artistas, assim como alguns temas inéditos, informou a agência da cantora.

O início está marcado para as 21h00 (hora de Portugal Continental e Madeira) e os bilhetes já se encontram à venda.

O regresso de Luísa Sobral aos palcos, com plateia, está previsto para o dia 14 de maio, no Cine-Teatro Paraíso em Tomar, num concerto inserido no Festival Montepio Às Vezes o Amor. Mais concertos serão anunciados em breve, adiantou a agência.