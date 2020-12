Luís Varatojo criou este ano o Luta Livre, o seu novo projecto que resulta "de um olhar interventivo sobre a sociedade e a actualidade". Ao longo deste ano foram lançados seis temas - “Política”, “Ninguém Quer Saber”, “Iniquidade”, “O Problema é o Sistema”, “Sushi Era No Japão" e "Escravo do Patrão".

O álbum de estreia de Luta Livre intitula-se "Técnicas de Combate" e será editado a 5 de fevereiro de 2021 nos formatos CD e LP/Vinil que estarão disponíveis no Bandcamp, nas lojas e também em todas as plataformas digitais.

O concerto de lançamento do primeiro álbum de Luta Livre será no Teatro Maria Matos em Lisboa, no dia 23 de março de 2021, às 20h00, integrado no Ciclo “Produtores Associados no Maria Matos”.