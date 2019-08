Depois de esgotar seis concertos no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, Madonna anunciou mais dois espetáculos. A cantora vai subir ao palco da sala nos dias 12 e 14 de janeiro, anunciou a Everything Is New.

"Com seis espetáculos completamente esgotados em Lisboa e com o objetivo de responder à enorme procura por parte dos fãs, a Live Nation e a Everything is New acabam de confirmar dois concertos adicionais da diva do pop Madonna, nos dias 12 e 14 de janeiro, no Coliseu de Lisboa. Estas novas datas marcam o arranque da digressão europeia Madame X, que contabiliza agora oito espetáculo em Lisboa, nos dias 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de janeiro. De seguida a tour chega a Londres com 15 espetáculos na prestigiosa sala Palladium, encerrando em Paris com 12 concertos no Grand Rex.", frisa a promotora.

Bilhetes à venda para as novas datas extra dia 31 de agosto, sábado, a partir das 10h00.

A digressão Madame X terá início a 12 de setembro deste ano no BAM Howard Gilman Opera House em Nova Iorque. Madonna contará com várias apresentações em cidades norte-americanas, nomeadamente no Chicago Theatre, em Chicago, no The Wiltern, em Los Angeles, no Colosseum at Caesars Palace, em Las Vegas, no Boch Center Wang Theatre, em Boston, no Met Philadelphia e no Fillmore Miami Beach no Jackie Gleason Theatree.

No início de 2020, a digressão de promoção ao disco "Madame X" terá lugar no Coliseu de Lisboa, no Palladium em Londres e no Grand Rex em Paris.

12 a 23 Janeiro

COLISEU DE LISBOA

Abertura de Portas: 20h30

Início do Espectáculo: 21h30

BILHETES

Cadeiras de Orquestra: 400 €

1ª Plateia (AA A L): 300 €

2ª Plateia: 200 €

Balcão Central: 125 €

Balcão Lateral: 90 €

Camarotes de 1ª Frente*: 200 €

Camarotes de 1ª Lado*: 125 €

Camarotes de 2ª Frente*: 200 €

Camarotes de 2ª Lado*: 90 €

Frisas: 125 €

Galeria: 75 €

* Valor de uma senha de Camarote