Para o título da reportagem, a jornalista escolheu focar-se na idade da cantora ("Madonna nos 60"). No texto, a artista diz que o artigo tem "inúmeros comentários à minha idade, que nunca seria mencionada se eu fosse um homem". "As mulheres têm muita dificuldade em serem referências para as outras, mesmo que sejam de facto", sublinha.

"Lamento ter perdido cinco minutos com ela. Isso faz com que me sinta violada. E sim, eu posso usar essa analogia, uma vez que fui violada quando tinha 19 anos. Mais uma prova de que o idolatrado The New York Times é um dos fundadores do patriarcado. E eu digo: morte ao patriarcado, entranhado na da sociedade. Nunca deixarei de lutar para o erradicar", frisa Madonna.