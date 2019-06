Em entrevista à rádio espanhola Los 40 Principales, Madonna confessou que é fã de Rosalía, artista que se estreou em Portugal no NOS Primavera Sound, no Porto. Na conversa, a 'rainha da pop' confessou que "tentou de tudo" para que a cantora espanhola atuasse na festa do seu 60º aniversário, em Marrocos.

"Tentei de tudo para que ela atuasse em Marrocos (...) Ninguém sabia quem ela era. Pensava que só eu é que sabia, que tinha descoberto alguém", começou por contar Madonna. "Tudo se tornou muito complicado. Quando só andava a falar com ela, o processo era simples: tudo o que ela precisava era do guitarrista e de gente a bater palmas", acrescentou.

"Mas, depois, meteu-se um manager e um agente e passaram a ser cinco as pessoas envolvidas. Pediram uma enorme quantia de dinheiro. E depois passaram a ser 36 pessoas... Fiquei incrédula e acabou por não acontecer", revelou Madonna.

Na entrevista à rádio espanhola Los 40 Principales, a artista frisou ainda que Rosalía é "única": "Ela é única. É uma cantora de flamenco fantástica. Admiro-a, porque num mundo de estrelas pop que soam ao mesmo e se parecem umas com as outras, sinto que ela é realmente única e verdadeira para consigo. Há algo de especial nela".