A cantora é a protagonista da edição de junho da revista do The New York Times.

Para promover o seu novo disco ("Madame X" será lançado a 14 de junho), Madonna tem conversado com diversas revistas. Este mês, a edição da The New York Times Magazine é protagonizada pela cantora norte-americana. Na entrevista, que se encontra disponível online, a 'rainha da pop' voltou a admitir que se sentiu um pouco sozinha em Lisboa. "Tem uma vibração cool, mas sentia-me muito afastada de tudo no sítio onde vivia com os meus filhos", frisou na entrevista. "Era o FIFA, a escola dos meus filhos e pronto (...) Queria mesmo fazer amigos", confessa ainda a artista na entrevista à The New York Times Magazine. Na conversa, Madonna defende ainda que Lisboa "é muito medieval e parece um lugar onde o tempo parou, parece muito fechada".