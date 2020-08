Nos dias 18, 19 e 20 de setembro, a Câmara Municipal da Maia, através do Pelouro da Cultura, com produção da Trovas Soltas, promove a segunda edição do Maia Blues Fest - Festival Internacional de Blues, que se realizará no Auditório Exterior do Fórum Maia.

Peter Storm & The Blues Society, Veronica Sbergia Blues Quartet, Velma Powell and Bluedays e The Dixie Boys são alguns dos artistas que vão passar pelo evento.

"Numa altura em que uma pandemia assola o mundo e que, em Portugal estivemos confinados às nossas casas por mais de três meses, é de louvar todas as ações que nos permitam regressar a uma certa normalidade. Um dos aspetos dessa normalidade são os concertos ao vivo e não apenas online", frisa a promotora.

Enquadrado nas comemorações dos “500 Anos do Foral da Maia”, o evento com acesso gratuito, "é mais uma realização que corporiza a estratégia de aproximação dos maiatos à cultura nas suas múltiplas expressões, potenciando a elevação social, a criatividade e multiculturalidade".

Em comunicado, a organização frisa que "todas as medidas aconselhadas pela Direção Geral da Saúde foram e serão tomadas em conta durante a duração do Maia Blues Fest - Festival Internacional de Blues". A entrada do evento é livre, mas a lotação do espaço é limitada.

Maia Blues Fest 2020

Dias: 18, 19 e 20 de setembro 2020

Local: auditório exterior do Fórum Maia

18 setembro [sexta-feira]

Peter Storm & The Blues Society

18:00

Veronica Sbergia Blues Quartet

21:30

19 setembro [sábado]

The Dynamite Blues Band

18:00

Velma Powell and Bluedays

21:30

20 setembro [domingo]

The Dixie Boys

16:30