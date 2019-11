Anderson .Paak & The Free Nationals vão subir ao palco do Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, juntando-se ao cartaz do NOS Alive 2020, dia 10 de julho. "O grupo promete fazer subir a temperatura no mesmo dia dos já anunciados Billie Eilish, Finneas e Cage The Elephant", frisa a organização em comunicado.

No festival, Anderson .Paak, o cantor norte-americano, rapper, compositor, produtor musical e multi-instrumentista oriundo de Oxnard, Califórnia, vai estar acompanhado pelos The Free Nationals