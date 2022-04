Depois de uma longa espera devido à pandemia, a "Papi Juancho Tour" chegou este sábado, dia 2 de abril, à Altice Arena. A sala lisboeta encheu-se para receber Maluma, que começou por confessar que já tinha saudades do "melhor público do mundo".

Atento a todos os cartazes do público, Maluma interrompeu o concerto para ligar à mãe de uma fã. "A minha mãe não sabe que viajei até aqui. Podemos ligar-lhe juntos", podia ler-se no cartaz. Sem hesitar, o cantor fez a chamada e conversou com a mãe da admiradora.

"A tua filha está muito bonita. Está descansada", disse o cantor à mãe da fã.

Veja o vídeo: