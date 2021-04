Marco de Canaveses inaugura novo centro cultural. Manel Cruz é o cabeça de cartaz na abertura de Emergente

Em comunicado, a autarquia de Marco de Canaveses revelou que o novo equipamento foi "batizado" como "Emergente - Centro Cultural" e surge para oferecer à população "um espaço moderno e adequado para vários tipos de acontecimentos culturais e educativos".

A presidente da Câmara, Cristina Vieira, citada num comunicado, explica que a expressão "Emergente representa um novo ciclo na cultura que há muito tempo Marco de Canaveses ambicionava".

"Contamos aqui realizar espetáculos e iniciativas que vão ao encontro das expectativas dos marcoenses e oferecer um palco privilegiado às nossas associações culturais", acentuou a autarca.

créditos: CMMC

O edifício também acolhe a Biblioteca Municipal Poeta Joaquim Monteiro, integrando espaços de estudos e pedagógicos, encontrando-se essa área em funcionamento desde 11 de dezembro de 2020.

Nos dias 6 e 7 de maio ocorrerá a inauguração de uma sala de espetáculos, espaços expositivos e de conferências, entre outras áreas para atividades culturais.

"Com o desconfinamento gradual e a possibilidade de realizar alguns espetáculos culturais entendemos que era a altura de abrir este espaço à comunidade", indica a presidente da câmara.

O programa da inauguração propõe às 20:00 do dia 06 de maio o lançamento do livro Emergência366, juntamente com a inauguração da exposição de fotografia da obra agora editada, dos fotojornalistas do Público Adriano Miranda e João Paulo Pimenta, um trabalho de reportagem que retrata Portugal em 366 dias de pandemia.

Ainda no dia 06 de maio, às 21:15, estreará a sala de espetáculos com um concerto da Orquestra do Norte, dirigida pelo maestro Diogo Costa, que oferecerá peças de Mozart e de Elgar.

O dia 7 de maio tem o concerto de Manel Cruz, às 21:00, que regressa aos palcos depois de um hiato musical, com o trabalho Vida Nova.

A lotação será limitada em conformidade com os normativos da Direção-Geral da Saúde em vigor.