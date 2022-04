Segundo o calendário anunciado, Marcos Valle terá quatro concertos em Portugal, mas apenas três têm locais confirmados: a 19 de outubro no Casino Estoril, no dia 21 no Musicbox, em Lisboa, e no dia 29 no Porto, numa sala a anunciar.

Há ainda uma data em Portugal para 14 de outubro, abrindo a digressão europeia, mas sem cidade e sala reveladas.

Marcos Valle, 78 anos, editou em 2020 o álbum "Cinzento", que conta com vários convidados, como Moreno Veloso, Bem Gil, Emicida, Kassin, Zélia Duncan e Domênico Lancelotti.

Apesar de não ter tido a mesma projeção internacional de João Gilberto, Gilberto Gil ou Caetano Veloso, Marcos Valle é considerado um dos nomes fundamentais da história da bossa nova, tendo integrado nos anos 1960 um trio com Edu Lobo e Dorival Caymmi e escrito vários sucessos musicais.