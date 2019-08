As pianistas Maria João Pires, Jiana Peng e Lilit Grigoryan protagonizam o terceiro concerto do festival de Verão de Belgais, Castelo Branco, hoje e no sábado, com o programa "Beethoven e o Silêncio Interior", que inclui as três últimas sonatas.

O concerto abre com a leitura da “Carta à Bem-Amada Imortal”, seguida da interpretação da Sonata n.º 30, de Beethoven, pela pianista Jiana Peng. O programa inclui ainda a leitura do "Testamento de Heilligenstadt", texto que o compositor escreveu a 6 de outubro de 1802 aos seus irmãos Carl e Johann, seguindo-se a interpretação da Sonata n.º 31, pela pianista Lilit Grigoryan. A fechar, após a leitura da "Oração Fúnebre", do dramaturgo Franz Grillparzere, escrita em 1827, Maria João Pires interpretará a derradeira Sonata para piano de Beethoven, a Sonata n.º 32. O concerto tem sempre início às 20:30, e este programa substitui ”Sonho de uma Noite de Verão", anteriormente anunciado, explicou o Centro de Artes de Belgais. Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.