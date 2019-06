Lançado no dia em que celebrou 18 anos, "Larga-me Essas" é o novo single de Bárbara Bandeira. O tema é da autoria da jovem cantora e de Agir, que também foi responsável pela produção.

O videoclip de "Larga-me Essas" foi lançado no Youtube e conta com a participação do ator Rodrigo Paganelli. Em menos de uma semana, o vídeo do single já foi visto mais de 500 mil vezes.

"A Mariana, a Cláudia e eu era uma delas/ Lembro-me das noites que passaste com a Daniela/ Eu sei por onde vais, vais/ Chega de desculpas/ Tu não percas tempo, não não", canta Bárbara Bandeira no tema. "Marianas, Cláudias e Danielas... prometo que não é nada pessoal", brincou a cantora na sua conta no Twitter.

Veja o videoclip: