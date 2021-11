Nas redes sociais, Maurício de Souza, autor de "Turma da Mónica", prestou uma homenagem a Marília Mendonça. A cantora brasileira morreu na passada sexta-feira, dia 5 de novembro, aos 26 anos.

No Twitter oficial da banda desenhada, o autor brasileiro partilhou uma ilustração da artista. Na imagem, Marília Mendonça aparece a tocar guitarra ao lado de Chico Bento, personagem com ligação à música sertaneja.

A publicação conta também com uma citação do tema "Estrelinha", parceria com a dupla Di Paullo e Paulino.