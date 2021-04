A revista Songlines, publicação internacional de música, anunciou os nomeados para a edição de 2021 dos prémios que promove anualmente. A cantora Mariza volta a estar na corrida aos galardões, desta vez com o seu mais recente álbum, "Mariza Canta Amália".

O disco está nomeado para categoria Europa.

“Muito feliz por ver o meu álbum Mariza Canta Amália nomeado nos Songlines Music Awards 2021. esta premiação avalia, e conta, uma variedade de talentos de todo o mundo. Que honra", sublinha a artista em comunicado.

Os vencedores dos Songlines Music Awards 2021 serão conhecidos em junho.

"Mariza Canta Amália" foi editado no final de 2020 e conta com 10 temas. "Gravado entre Lisboa e o Rio de Janeiro, Mariza Canta Amália é o feliz encontro entre um reportório inesgotável, uma voz imortal e um produtor de excepção. Um encontro que não vamos esquecer tão cedo", frisa a Warner Music em comunicado.

"Amália é uma inspiração maior, não só para mim, mas para tantos artistas portugueses e ainda muitos outros internacionais, assim como para todos os portugueses", explica Mariza. “Como diria o grande António Variações: 'Todos nós temos Amália na voz'", remata.

Em março de 2020, a revista Songlines, revelou a lista dos 50 melhores discos de World Music dos últimos cinco anos com Mariza, a única artista portuguesa, a figurar neste top e por duas vezes, com o seu disco homónimo a ocupar aa sétima posição e o álbum "Mundo" no 46º lugar.