Andrea Bocelli está de regresso a Portugal para um concerto no Estádio Cidade de Coimbra, no próximo dia 4 de julho. Mariza vai juntar-se ao tenor para uma participação especial no espetáculo.

"Este concerto será o primeiro de Bocelli num estádio português e reflete uma grande produção, que abrange a participação de 70 músicos, um coro composto por 60 vozes (maioritariamente da zona Centro), artistas internacionais convidados pelo artista e esta que é considerada por muitos como a mais internacional artista portuguesa da atualidade", explica a promotora.

A Câmara Municipal de Coimbra associa-se a este projeto assumindo a posição de copromotora do evento, em conjunto com a produtora MOT (Memories of Tomorrow), "sendo este concerto mais um contributo para a afirmação da cidade, no contexto da cultura mundial".

Em comunicado, a promotora avança que "a bilheteira atingiu já um grande volume de vendas dos lugares disponíveis, com registos de compra em mais de 50 países, como Brasil, Angola e Canadá".

Para este espetáculo, a Fundação Andrea Bocelli, criada pelo tenor, estabelece a sua parceria com a PLUS1, para que 1 euros de cada bilhete vendido reverta para a causa.