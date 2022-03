MARO, com "saudade, saudade' venceu o Festival da Canção, da RTP, no passado sábado, dia 12 de maio, e vai representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em Turim.

Para celebrar a edição do concurso nacional, o Spotify revelou os artistas mais ouvidos do Festival da Canção 2022. "O Spotify junta-se à celebração da música portuguesa partilhando com os portugueses as canções e artistas mais ouvidos ao longo da edição de 2022 do Festival da Canção. A plataforma de streaming de áudio continua a promover a ligação entre a comunidade artística e os portugueses e a explorar o que está a acontecer no nosso país, levando os artistas nacionais além fronteiras", frisa a plataforma.

Segundo o serviço de streaming, as 10 canções finalistas conquistaram 710 mil reproduções. O Spotify adianta ainda que número de vezes que os temas finalistas foram ouvidos pelos utilizadores da plataforma cresceu em média 128%, desde as semifinais até ao anúncio do representante português no Festival da Eurovisão da Canção.

A canção "saudade, saudade", de MARO, a grande vencedora do Festival da Canção lidera o top das canções do festival, com 229 mil 'streams' - desde sábado à noite, as reproduções do tema aumentaram 450%.

O tema "Amanhã", dos Quatro e Meia, ocupa o segundo lugar do ranking do Spotify, com 103 mil streams. O pódio fecha com “Ainda Nos Temos”, de Syro, com 91 mil streams. Vários temas do Festival da canção chegaram ao topo do Spotify em Portugal, o ranking Viral 50 de Portugal, playlist oficial da plataforma que retrata o que os portugueses mais ouvem no momento.

As músicas finalistas do Festival da Canção 2022 mais ouvidas no Spotify