“O Outro” é o tema do n.º 10 da revista dirigida pelos poetas Pedro Mexia e Gustavo Pacheco, e que conta com as colaborações, entre outros, de Teresa Veiga, Natércia Pontes, Eduardo Viveiros de Castro, Olavo Amaral e Valério Romão.

“’Eu não sou eu nem sou o outro’, diz um dos mais famosos poemas modernistas em português, ‘sou qualquer coisa de intermédio’, qualquer coisa 'que vai de mim para o Outro’. Podemos circunscrever esses versos célebres ao ‘caso mental’ de Mário de Sá-Carneiro, ou à despersonalização do sujeito poético, ou fazer deles uma abstração adequada a outras abstrações como o ‘eu’ e o ‘outro’. Ou então confrontar as questões ‘identitárias’ que nas últimas décadas ganharam uma proeminência antes inimaginável, habituados que estávamos ao consenso em volta do suposto universalismo iluminista”, escreve, na apresentação, Pedro Mexia.