A Câmara de Castro Daire espera milhares de pessoas no concerto de Matt Simons, o cabeça de cartaz do FICA, conhecido pelos singles “We Can do Better” e “Catch & Release”.

A página oficial de Matt Simons na Internet refere que o cantor e compositor dará dois concertos em Portugal, integrados na digressão europeia "After the Landslide": um em Castro Daire e, no dia seguinte, outro no palco do LAV – Lisboa ao Vivo.

Mas a Festa das Colheitas de Castro Daire abre um dia antes, a 19 de setembro, prolongando-se até ao dia 22.

“Prevê-se a maior adesão de expositores de sempre, ultrapassando significativamente o número de expositores de 2018”, avança a autarquia.

Esta feira “permitirá aos empresários, maioritariamente do concelho, apresentar as suas diversas valências” e, apesar de manter “o cariz tradicional e marcante da agricultura”, englobará também “setores como a indústria, o comércio, o turismo e a gastronomia local”, acrescenta.

Um seminário sobre “Oportunidades no interior” e a realização do concurso de Bovinos de Raça Arouquesa são outros pontos altos do programa.

Segundo a autarquia, haverá ainda o “tradicional e emblemático desfile de cavaleiros, carros de vacas carregados com produtos das colheitas locais, ranchos folclóricos e grupos de concertinas, percorrendo várias ruas de Castro Daire, numa dinâmica cultural e de tradições do concelho”.