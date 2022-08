A obra “Mensagem” (1934), de Fernando Pessoa, segundo uma edição do investigador Jerónimo Pizarro, com prefácio do ensaísta António Cirurgião, foi traduzida para inglês por John Pedro e Robert N. Schwartz, e é publicada no próximo dia 11, anunciou hoje a editora Tinta-da-China.

Outra obra traduzida para inglês por Rita Matos foi "Ecos Coloniais Histórias, Patrimónios e Memórias" (2022), de Ana Guardião, Miguel Bandeira Jerónimo e Paulo Peixoto, a publicar no dia 18. Esta é uma obra que põe em debate a herança material do império colonial português, uma investigação coletiva sobre o património histórico e cultural de Lisboa (como ex-metrópole), questionado a partir das suas intersecções com a história colonial portuguesa. Um olhar sobre diversificados espaços, personagens, instituições e semiótica que demonstram a pluralidade de reverberações contemporâneas das histórias imperiais em Lisboa, e noutras localidades. Sobre "Mensagem", única obra do poeta publicada em vida, que tem como pano de fundo as viagens portuguesas dos séculos XV e XVI, Jerónimo Pizarro defendeu que o leitor precisa se deixar navegar pelas páginas deste livro, como se ele estivesse a bordo de um navio. "Navegue-se neste livro não tanto à procura da verdade histórica como em busca de uma verdade poética, isto é, sem esquecer que é a obra de um poeta e de um poeta que tentou manter viva a crença numa grandeza vindoura", argumentou o especialista pessoano.