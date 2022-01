Richie Campbell vai atuar antes do pontapé de saída na Final Four da Allianz CUP, marcada para o dia 22 de janeiro no Estádio Municipal de Leiria.

Os bilhetes para o evento já estão disponíveis em blueticket.meo.pt.

"Na antecâmara da semana em que serão conhecidos os quatro finalistas da Allianz CUP, as emoções da Final Four já começam a fervilhar. Nesse sentido, a partir de hoje, estão disponíveis para venda os ingressos do evento que irá assinalar o pontapé de saída na semana do Futebol, em que se consagra o Campeão de Inverno", frisa a Liga Portugal.

Segundo a liga, a receita angariada irá reverter para a área de Responsabilidade Social da Liga Portugal, mais concretamente para os projetos da Fundação do Futebol.