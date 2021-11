Na emissão desta segunda-feira, dia 15 de novembro, de "Alô Portugal", Miguel Costa esteve à conversa com Nikita. No início da conversa o ator recordou que não sabia que a cantora era cega.

"Conheci a Nikita no ‘Olhá SIC’, há mais ou menos uma semana(...) Nós viemos ter contigo, porque tu és uma pessoa que nos inspira muito, com o teu enorme coração e com o teu exemplo. E tenho de confessar aqui, tenho de por tudo em pratos limpos", começou por frisar o repórter do programa da SIC.

"não sabia, não tinha estado ao pé de ti no programa, só te estava a ver ao longe... e não sabia que tu não conseguias ver. Tu estavas no palco, atuaste maravilhosamente bem. Eu, nas minhas parvoíces no meio da plateia, cá em baixo ao pé dos nossos figurantes, a dançar e a curtir a tua música, comecei no fim da música a dizer-te adeus, a ti e à Raquel Tavares, que estavam no palco, e a dizer ‘Nikita, estou aqui’. Longe de saber que tu não conseguias ver", recordou.

"Isto depois deixou-me muito constrangido, porque eu não gosto de fazer pouco das pessoas. Gosto de gozar com bom tom, na brincadeira, mas não gosto de fazer pouco das pessoas", frisou.

"Por outro lado, tudo aquilo me surpreendeu, porque eu não dei conta de nada e tu fizeste a tua atuação maravilhosamente bem. Foi espetacular", rematou.