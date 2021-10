Depois de "Far Away", MIRZA regressa com o single "The Funk", descrito como "uma explosão de tudo o que precisamos de nos lembrar e na sua máxima força". O tema faz parte do EP de estreia do artista, "Híbrido Vol 1.".

"Se 'Far Away' era uma ode ao amor ou à falta dele e de nós mesmos, 'The Funk' é uma explosão de tudo o que precisamos de nos lembrar e na sua máxima força. A cacofonia que adorna a letra é digna de um club dos anos 60, com sensações confusas, perfeitamente organizadas numa canção que tanto pede que nunca se pare de dançar, ou que nunca se pare de lutar. Apela-se à união de todos, ao mesmo tempo que a voz de MIRZA parece disfarçada e saída de um outro corpo que não o dele", frisa a editora em comunicado.

"Híbrido Vol 1." é o primeiro trabalho discográfico do cantor, que recentemente foi semi-finalista no programa de talentos da TVI "All Together Now". Antes de se lançar a solo, MIRZA fez parte dos grupos de Gospel Collective e Soul Gospel Project e colaborou com vários artistas nacionais.