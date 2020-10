O cantor norte-americano Johnny Nash, famoso pelo sucesso “I Can See Clearly Now" de 1972, morreu na terça-feira aos 80 anos, segundo a comunicação social norte-americana.

Nascido no Texas, o músico dos anos 1970 morreu na terça-feira na sua residência em Houston, disse o seu filho Johnny Jr. à estação de televisão CBS em Los Angeles.

A canção "I Can See Clearly Now" atingiu o primeiro lugar dos tops nos Estados Unidos, assim como o seu outro êxito, "Tears on My Pillow", no Reino Unido, em 1975.

Johnny Nash foi o primeiro cantor não jamaicano a gravar reggae na Jamaica, segundo o site oficial do cantor.

“Ele foi um pai maravilhoso e um homem dedicado à família. Amava as pessoas e o mundo. A sua falta será sentida em toda a comunidade. A família era tudo para ele”, disse seu filho ao TMZ, site especializado em notícias de celebridades.