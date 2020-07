Malik B, um dos fundadores dos The Roots e lenda do hip-hop, morreu esta quarta-feira, dia 29 de julho, aos 47 anos. A notícia foi confirmada pelo primo do artista, Don Champion, nas redes sociais.

A causa da morte do artista não foi revelada.

"É com olhos marejados que lamentamos informar o falecimento do nosso amado irmão Malik Abdul Basit. Que seja lembrado pela sua devoção ao Islão e a sua inovação enquanto um dos mais prendados MCs de todos os tempos", escreveu a banda The Roots nas redes sociais.

Malik B fundou os The Roots com Ahmir 'Questlove' Thompson e Tariq 'Black Thought' Trotter em 1997. O artista participou nos primeiros quatro discos da banda antes de sair em 1999. Até 2006, o músico apostou na sua carreira solo, tendo depois regressado ao grupo.