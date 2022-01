Meat Loaf o cantor e ator, autor de "Bat Out of Hell", um dos discos mais vendidos de sempre, e ator, que interpretou Eddie em "Rocky Horror Picture Show", morreu esta quinta-feira aos 74 anos.

A morte foi confirmada a vários meios pelo agente do cantor. Meat Loaf morreu na noite de quinta-feira, com a mulher a seu lado. Ainda não foi confirmada a causa da morte. O seu agente acrescentou que as suas filhas e alguns dos seus amigos próximos puderam despedir-se do cantor nas últimas 24 horas.

"Sabemos o quanto ele significou para tantos de vocês e agradecemos verdadeiramente todo o amor e apoio enquanto passamos por este período de luto ao perdermos um artista tão inspirador e um homem tão bonito", pode ler-se no comunicado divulgado pelo agente em nome da família. "Do coração dele para as vossas almas, não parem de rockar!", acrescenta o comunicado.

Além da carreira de sucesso no rock, em que chegou a vender mais de 43 milhões de cópias no seu álbum “Bat Out Of Hell”, Meat Loaf teve também destaque em programas de televisão, em filmes como “Fight Club”, de David Fincher (1999), e em comédias musicais como “Rocky Horror Picture Show” (1975).

Nascido em 1947 com o nome de Marvin Lee Aday, teve uma carreira de progressão lenta em grupos como os Meat Loaf Soul e os Floating Circus, que cruzava com participações em espectáculos teatrais, nomeadamentre "Hair" e "Rocky Horror Picture Show", atingindo a notoriedade generalizada com "Bat Out of Hell" em 1977, que venderia cerca de 43 milhões de cópias em todo o mundo, um dos álbuns de maior sucesso de sempre.

A partir daí a carreira na música nunca mais parou, em discos e espectáculos ao vivo, regressando àquele disco duas vezes, no álbum "Bat Out of Hell II: Back Into Hell" em 1993 e "Bat Out of Hell III: The Monster is Loose" em 2006, que venderam mais cerca de 20 milhões de cópias.

Um dos artistas de maior sucesso discográfico de sempre, com enorme repercussão na Europa, teve também uma extensa e assinalável carreira de ator, no cinema e na televisão, em filmes "Festival Rocky de Terror", "Loucos em Alabama" e "Fórmula 51", sendo o seu papel mais recordado o de Robert "Bob" Paulson, que sofre de cancro nos testículos e é um dos membros mais inesquecíveis do polémico clássico "Fight Club - Clube de Combate".