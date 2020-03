Pedro Barroso morreu na noite de segunda-feira, dia 16 de março, aos 69 anos. A notícia foi avançada pela Antena 1 nas redes sociais. Na sua conta no Facebook, o ator Ruy de Carvalho também confirmou a notícia.

"Receber esta notícia foi um duro golpe. Estávamos pouca vezes juntos, mas gostávamos muito um do outro. Até um dia, meu querido amigo. Perdemos um grande artista, um grande ser humano", escreveu o ator nas redes sociais.

O músico gravou mais de 30 discos e celebrou 50 anos de carreira em 2019. Cantor de intervenção e defensor da liberdade com temas célebres como "Menina dos Olhos de Água", era apelidado por muitos como o "último trovador português".

Foi um dos cantautores revelados pelo Zip-Zip, programa da RTP, em dezembro de 1969. Tinha terminado já as gravações do álbum "Novembro", que assumia ser "a sua despedida das canções".

“É um CD histórico, um duo ibérico e... que vai ser falado. Merece o colo cuidadoso de uma produção sofrida, cuidada e importante. Nunca escrevi tanta corda!... Ter uma canção minha cantada a meias com o Patxi Andión é obviamente uma valorização imensa e o tema é lindíssimo”, disse à Lusa aquando do espetáculo de comemorações dos seus 50 anos de carreira em novembro de 2019.

“A escolha tímbrica e o simbolismo desta geração ibérica de cantores de luta e da sensibilidade diz tudo. Ambos nos estreámos no [programa televisivo] Zip Zip, em 1969. Também aí é histórico”, referiu o cantor, esperançoso na “valorização” deste seu trabalho discográfico.

O artista estava doente há vários anos. “A condição física, após mais um ano de tratamentos médicos, impede-me de tocar; e, mesmo na parte de canto, canso-me ao fim de minutos e, portanto... as coisas são como são...”, disse o músico à Lusa em 2019.

Um dos trovadores de Abril

Pedro Barroso com Marinho e Pinto

Cantor de intervenção e defensor da liberdade, Pedro Barroso, nascido em 1950 na vila ribatejana de Riachos, estreou-se muito jovem no Teatro Radiofónico, em 1965, e saltou para a ribalta na sua estreia em televisão, em 1969, no lendário programa “Zip-Zip”, gravando o seu primeiro EP, “Trova-dor”, logo no ano seguinte.

Ao longo de mais de 50 anos de carreira, gravou mais de 30 discos e gravou tambem livros de ficção e poesia.

Autor de canções tão célebres como “Viva quem Canta” e “Menina dos Olhos de Água”, Pedro Barroso realizou ao longo das décadas inúmeros espectaculos, em Portugal e no estrangeiro, actividade que manteve em paralelo não só com um percurso como professor de Educação Física do ensino secundário e de especialista no ensino de crianças surdas-mudas.

Tinha tgambém uma intensa actividade sindical, como dirigente no Sindicato dos Músicos e na Sociedade Portuguesa de Autores.

Pai do também músico Nuno Barroso, recebeu muitas distinções, nomeadamente da Associação 25 Abril, em 2008, e da Sociedade Portuguesa de Autores, de que recebeu a Medalha de Honra em 2017.

"Música bonita com palavras inteligentes"

Em 2009, quando celebrou 40 anos de carreira, em declarações à Lusa Barroso defendeu que a "canção tem que consubstanciar algumas reflexões" e, não rejeitando "o fazedor de chulas" que foi, afirma que "faz música bonita com palavras inteligentes".

Refletindo, na ocasião, sobre a sua carreira, o músico afirmou: "Durante muito tempo fiz coisas que me encomendavam editorialmente, para vender, podia ter ficado por aí, pelo fazedor de chulas populares, mas desde há 20 anos que mudei de rumo".

"Desde então" - prosseguiu - "comecei a fazer o que me dava prazer e tivesse a profundidade que eu desejava".

Na altura, Pedro Barroso prometia “tirar uma licença sabática e talvez editar mais ou dois CD".

"Irei dedicar-me mais ao Pedro Chora, pintor, que é uma outra faceta minha, e ao Pedro Barroso escritor, cantigas, só mais um ou outro disco", acrescentou.

Da carreira musical, afirmou guardar "gratas recordações" e ter "um mundo de abraços" pelos muitos que espalhou, e diz que se não fossem as cantigas "não tinha conhecido mundo".

O músico atuou por todo o país e efetuou concertos em Espanha, França, Croácia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Países Baixos, Bélgica, Suécia, Suíça, Luxemburgo, Hungria, Alemanha e China.