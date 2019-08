Nos anos 1970 e 1980, Boullata fez parte do movimento 'hurufiyya', no qual artistas árabes desenvolveram pesquisas em que conjugaram a antiga caligrafia árabe e o modernismo.

Um dos seus interesses maiores era pintar a luz e a transparência, uma paixão que, afirmou, um dia, "vinha da necessidade de capturar a luz de Jerusalém".

Em 1993 recebeu uma bolsa Fulbright para pesquisar a arte islâmica em Marrocos e, mais tarde, também investigou as origens da pintura na Palestina, tendo publicado três livros que foram pioneiros nesta área.

É o autor de "Arte palestiniana: De 1850 ao presente", referência recorrente nesta área, considerada uma das mais importantes obras dobre a arte moderna e contemporânea na Palestina.

"Eu não sou um historiador. Sou um artista que quis dar alguma ordem ao caos que os palestinianos têm vivido", disse, em 2009, numa entrevista, a propósito do seu trabalho de investigação.

A sua produção artística foi exibida na Europa, Estados Unidos, França, no Médio Oriente, e pode ser encontrada em coleções como o Museu Britânico, em Londres, o Instituo do Mundo Árabe, em Paris, a Biblioteca Pública de Nova Iorque, e no Museu de Arte Moderna Árabe, em Doha.

Um simpósio, um livro e uma exposição sobre o trabalho de Kamal Boullata estão marcados para janeiro de 2020, para a West Court Gallery, no Jesus College, em Cambridge, no reino Unido.

Também serão publicados, em breve, dois outros livros, pela editora alemã Hirmer Verlag: "There Where You are Not", centrado na sua escrita sobre arte, e "Uninterrupted Fugue", sobre o seu próprio trabalho.