O fadista e ator Heitor Gil de Vilhena morreu na passada semana, aos 81 anos. A notícia foi avançada pela página de Facebook da Casa da Mariquinhas, no Porto, e confirmada ao SAPO Mag em comunicado.

O artista foi um dos fundadores da história casa de fados da cidade Invicta.

Além da música, o portuense dedicou-se à representação, tendo feito parte do elenco principal da novela "Roseira Brava", da RTP1, ao lado de Lurdes Lima, Sylvie Rocha ou Manuela Maria. "Ricardina e Marta", "Cinzas" e "Filhos do Vento" foram outros dos trabalhos do ator.

No teatro, fez parte do elenco de "A Severa" (Teatro Maria Matos) ou das revistas dos Teatro Sá da Bandeira, como "Com Eles no Sítio" e "Ó Zé Arreganha a Taxa".