“Às 21h12 desta terça-feira, lamentavelmente, o paciente Paulo Gustavo Monteiro faleceu, vítima da COVID-19 e das suas complicações", pode ler-se em comunicado.

O ator estava internado desde 13 de março no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.

“A equipa profissional que participou no seu tratamento está profundamente consternada e solidária com o sofrimento de todos”, concluiu o comunicado do hospital.

Nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, a 30 de outubro de 1978, Paulo Gustavo deixa o marido, o dermatologista Thales Bretas, e dois filhos.

O ator interpretou diferentes personagens na televisão, no cinema e no teatro, mas foi Dona Hermínia, uma mãe tagarela e divorciada que na peça "Minha mãe é uma peça", que lhe valeu recordes de bilheteira.

Com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, o carismático comediante recebeu milhares de mensagens de apoio de fãs e personalidades do entretenimento, da cultura e da política.

Paulo Gustavo foi submetido a vários tratamentos durante o internamento, incluindo a um mecanismo de respiração artificial. O humorista teve de ser entubado há quase duas semanas e, embora este fim de semana tenha dado sinais de melhoras, os médicos relataram na segunda-feira que o seu estado tinha piorado. Esta terça-feira, a equipa informou que o seu quadro era irreversível.

O músico Caetano Veloso foi um dos primeiros a partilhar a sua dor. “Paulo Gustavo é a expressão da alegria brasileira”, escreveu no Twitter junto a uma foto com o ator.

“Recebi com muita tristeza a notícia da morte de Paulo Gustavo. A COVID levou hoje mais um de nós. Um grande brasileiro, que brindou o nosso país com tanta alegria. Descanse em paz. O seu talento jamais será esquecido”, tweetou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Dezenas de mensagens de pesar pela morte do ator criticaram o governo brasileiro pela sua forma de lidar com a pandemia.

Mais de 411.000 pessoas morreram de COVID-19 no Brasil, onde o presidente Jair Bolsonaro minimizou a gravidade da doença, promoveu aglomerados e questionou o uso de máscaras e a eficácia das vacinas.