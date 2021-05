Mark Evans, o pai de Adele, morreu estava semana aos 57 anos, depois de longa batalha contra um cancro no intestino. A notícia uma foi confirmada por uma fonte da família ao jornal The Sun.

Adele teve sempre uma relação complicada com o seu pai, que abandonou a esposa e mãe da artista quando ela tinha apenas três anos.

"A família do Mark está, claro, muito perturbada com a sua morte (...) Ele sempre teve esperança que as coisas se resolvessem com a Adele, mas a situação manteve-se amarga até ao fim. Ainda tentou algumas vezes resolver a situação, mas já tinha passado muito tempo", contou uma fonte próxima da família ao jornal britânico.

Nos últimos dez anos, Adele nunca terá estado em contacto presencial com o pai.