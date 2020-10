António Fernando de Sousa Lemos, conhecido por Tony Lemos, músico do grupo Santamaria e irmão da vocalista do grupo, Filipa Lemos, morreu esta terça-feira, dia 13 de outubro. A causa da morte ainda não foi revelada.

A notícia foi confirmada pela banda nas redes sociais. "A família Santamaria ficou hoje mais pobre! Agradecemos o vosso carinho neste momento difícil! Estarás sempre connosco a cada momento! Até um dia irmão", escreveram os Santamaria na sua conta no Instagram.

Os Santamaria nasceram no final dos anos 1990, no Porto. Com os três primeiros álbuns, a banda vendeu mais de 300 mil cópias e conquistaram 21 discos de platina e dois de ouro.

"Falésia do Amor", "Eu Sei, Tu És", "Castelos na Arreia" e "Let's Go To Afrika" são alguns dos sucessos do grupo.