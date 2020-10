Tony Lewis, vocalista e baixista da banda Outfield, morreu esta terça-feira, dia 20 de outubro, aos 62 anos. O artista britânico morreu na sua casa, perto de Londres. Para já, as causas da morte ainda não foram reveladas.

"É com muita tristeza que damos a notícia da morte inesperada de Tony Lewis. Ele tinha uma alma muito bonita e tocou muitas vidas com o seu amor, o seu espírito e a sua música. Ele gostava muito dos fãs e adorava cada oportunidade que tinha para conhecer-vos", escreveu a equipa do músico nas suas redes sociais.

Tony Lewis criou os Outfield com o seu amigo Alan Jackman e John Spinks. "Your Love" é o maior sucesso do grupo pop britânico.

Nos últimos anos, Tony Lewis apostou na sua carreira a solo, tendo editado, em 2018, o disco "Out of the Darkness".