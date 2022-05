Evángelos Odysséas Papathanassíu (em grego Ευάγγελος Οδυσσέας Παπαθανασίου), mais conhecido como Vangelis, morreu na terça-feira em França, foi hoje anunciado. Tinha 79 anos.

A morte foi anunciada pelo primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis esta quinta-feira.

"Vangelis Papathanassiou já não está connosco", tweetou o primeiro-ministro. "O mundo da música perdeu o [artista] internacional Vangelis", acrescentou.

A causa da morte não foi divulgada, mas alguns órgãos de comunicação social gregos avançam que o músico estava hospitalizado em França, com COVID-19.

Vangelis era uma das figuras incontornáveis da música eletrónica, cuja influência se estendeu ao cinema, principalmente com as bandas sonoras para "Momentos de Glória" (1981) e "Blade Runner - Perigo Iminente" (1982). Outro trabalho emblemático foi "1492: Cristóvão Colombo", que ultrapassou em muito o impacto do filme.

Da Grécia para a glória mundial

Nascido em Vólos, Vangelis começou a compor desde os quatro anos, tornando-se um grande autodidata musical. Recusou as tradicionais aulas de piano, estudou música clássica, pintura e realização na Academia de Artes em Atenas e inspirou-se na exploração espacial, na natureza, na arquitetura futurista ou no Novo Testamento para a criação musical.

No início dos anos 1960 formou um grupo pop, Forminx (ou Formynx), que se tornou muito popular na Grécia. Na altura dos protestos de Maio de 68 mudou-se para Paris e fundou a banda de rock progressivo Aphrodite's Child, com Demis Roussos e Loukas Sideras, que deixou êxitos como "Rain and Tears" ou "It’s Five O’Clock". O grupo desfez-se em 1972, ainda que Roussos, o vocalista, tenha tido diversas participações nos discos de Vangelis.

Iniciou a carreira a solo ao escrever temas para dois filmes do cineasta francês Frederic Rossif em 1973. O seu primeiro álbum a solo, "Earth", saiu em 1974. Na mesma altura, participou em ensaios com outra banda de rock progressivo, os Yes. Embora nunca tenha feito parte do grupo, tornou-se amigo do cantor Jon Anderson, com quem veio a trabalhar em algumas ocasiões.

Quando se mudou para Londres, Vangelis firmou contrato com a RCA Records, montou o seu próprio estúdio, Nemo Studios, e começou a gravar uma série de álbuns respeitados de música eletrónica. Temas do aclamado "Heaven and Hell", de 1975, foram mais tarde utilizadas na banda sonora da série "Cosmos".

Nos anos 1980 e 1990 produziu diversos álbuns em parceria com Jon Anderson, na dupla Jon & Vangelis. Em 1982, venceu o Óscar de Banda Sonora Original por "Momentos de Glória". O tema ficou no top da lista da Billboard norte-americana durante uma semana e tornou-se um dos seus clássicos: tem sido utilizado, ao longo de décadas, em campanhas eleitorais (caso a de António Guterres às Legislativas de 1995), eventos desportivos ou publicidade.