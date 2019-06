Sobre a coleção, o ex-diretor artístico do Museu Coleção Berardo Pedro Lapa, historiador de arte, disse à agência Lusa, em maio, que é "muito valiosa e muito importante para o país, porque reúne os desenvolvimentos artísticos no mundo ocidental, no decurso do século XX".

Entre outras, inclui obras muito raras de Jean Dubuffet, Joan Miró, Yves Klein e Piet Mondrian, "de grande valor, a par de muitas outras, que são mais comuns noutros museus, mas muito importantes para o contexto português”, de artistas como Duchamp, Picasso ou Andy Warhol.

De acordo com os números divulgados hoje à Lusa pelo Museu Coleção Berardo, desde a inauguração foram contabilizadas 8.894.000 entradas nas 103 exposições organizadas, das quais 100 temporárias e três permanentes.

O Museu Coleção Berardo e o Museu de Serralves, no Porto, são os únicos museus portugueses incluídos no 'ranking' da publicação The Art Newspaper de 2018, com os mais visitados do mundo.

Atualmente o Museu Berardo tem patentes cinco exposições e irá inaugurar no dia 3 de julho a exposição “Trash - Lixo de Artista” do artista português Victor Pires Vieira.