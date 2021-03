O primeiro número dos "Cadernos de Bordalo" intitula-se "Bordalo não gostava de fadistas!...", da autoria do antropólogo Pedro Félix, atual coordenador da comissão instaladora do Arquivo Nacional Sonoro, e "oferece uma reflexão sobre a presença do fado e dos fadistas na obra de Rafael Bordalo Pinheiro, mostrando de que forma estes foram instrumentais na sua obra”.

"Através do Traço. Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro (1867-1920)", de Mariana Caldas de Almeida, é o segundo número que será publicado a 12 de março, sendo apresentado nesse dia via streaming na página da rede social Facebook do museu, às 18h00.

"O livro da investigadora do Museu Bordalo Pinheiro, explora o trabalho artístico de Manuel Gustavo - filho primogénito de Rafael Bordalo Pinheiro -, o qual permanece ainda hoje pouco conhecido do grande público, apesar da sua vasta obra gráfica e cerâmica", segundo o museu.

O museu adianta que está "a preparar o terceiro número da coleção, que será dedicado ao manguito".