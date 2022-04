Ao piano estará Pedro Lopes, que vai acompanhar o tenor Rodrigo Carreto, que estudou no Conservatório D. Dinis, em Odivelas e, atualmente, estuda em Zurique, na Suíça. Pedro Lopes licenciou-se na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, do Porto, na classe de Pedro Burmester.

O programa inclui Fernando Lopes-Graça 1906-1994), Joly Braga Santos (1924-1988) e o contemporâneo Rui Soares da Costa.