Inspirados pela banda norte-americana Type O Negative - que, todos os anos, celebrava a Noite das Bruxas com um concerto em Brooklyn - os Moonspell estrearam o conceito no Porto há 25 anos e, desde então, têm levado a sua festa Halloween a várias cidades, nacionais e internacionais.

No dia 31 de outubro, a banda sobe ao palco do Incrível Almadense e vai apresentar "um alinhamento e produção exclusiva para Almada". Já a primeira parte do "Incrível Halloween" vai estar a cargo dos Thragedium, que editam, após 20 anos, um novo disco, "Lisboa depois de morta".

Para se preparar para a festa, o SAPO Mag desafiou Fernando Ribeiro, o vocalista dos Moonspell, a escolher as melhores canções, filmes e livros para celebrar a data.

Música:

London After Midnight - Demon

Ghost - Cirice

Goblin - Profondo rosso

Marilyn Manson - This Is Halloween

Type O Negative - Black No. 1 (Little Miss Scare -All)

The Cramps - I Was A Teenage Werewolf - Remastered 1989

TV On The Radio - Wolf Like Me

Rob Zombie - Dragula

Capitão Fantasma - Lobisomem

Ramones - Pet Sematary

Moonspell - Vampiria

Michael Jackson - Thriller

Zé Ramalho - Mistérios da Meia Noite

Filmes:

Suspiria - Luca Guadagnino, remake de 2018

À Meia-noite Levarei A Sua Alma - Zé Do Caixão, 1964

Lifeforce - Tobe Hooper, 1985

Midsommar, o Ritual - Ari Aster, 2019

O Génio do mal (The Omen) - Richard Donner, 1976

Batem à Porta (Knock at the Cabin) - M. Night Shyamalan, 2023

Livros: