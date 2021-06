Esta sexta-feira, dia 4 de junho, a playlist semanal do SAPO Mag abre com "Lost Cause", o novo single de Billie Eilish. A jovem cantora continua a levantar o véu do seu segundo álbum de estúdio, “Happier Than Ever”, com lançamento previsto para o dia 30 de junho. A banda sonora segue com "Can They Hear Us", single de Dua Lipa que fará parte da banda sonora do filme "Gully". David Carreira também é um dos 'convocados' da semana da playlist Música Nova às Sextas. O cantor revelou esta sexta-feira a canção oficial da seleção nacional para o Euro 2020, que conta com a participação de Ludmilla, Preto Show e Giulia B. Na playlist poderá ainda os novos singles de John Mayer, Bad Bunny, Calvin Harris, King Princess, Carlão, Anjos, Luis Fonsi ou Domi. Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.

MÚSICA NOVA ÀS SEXTAS #68:

Billie Eilish - Lost Cause

Dua Lipa - CAN THEY HEAR US (From ‘Gully’ with original Daniel Heath Score)

David Carreira feat Ludmilla, Preto Show e Giulia B - Vamos com tudo

John Mayer - Last Train Home

Bad Bunny - Yonaguni

Roddy Ricch - Late At Night

Lil Baby - Voice of the Heroes

Calvin Harris - By Your Side (feat. Tom Grennan)

blackbear - u love u (with Tate McRae)

Remi Wolf - Liz

Yo Gotti - Drop (feat. DaBaby)

Meek Mill - Flamerz Flow

BROCKHAMPTON - JEREMIAH - RMX

Madison Beer - Reckless

jxdn - THINK ABOUT ME

Surf Mesa - Lose My Mind (feat. Bipolar Sunshine)

Cavetown - Idea of Her

Japanese Breakfast - Paprika

Dennis Lloyd - The Way

CHVRCHES - How Not To Drown (feat. Robert Smith)

Cautious Clay - Strange Love - Single Edit

H.E.R. - Change - from the Netflix Series "We The People"

glaive - detest me

King Princess - House Burn Down

JP Saxe - More of You

Frances Forever - paranoia party

Plutónio - Pão na Mesa (feat. Richie Campbell)

Nininho - E Agora

André Henriques - Cafuné

Anjos - Voa

Carlão - Na Margem

Greg Ferreira - O Corre Virou

SUPERNOVA SOCIETY - BRILHO (feat. VirginGod, roddie, Flameboi Matt, Yung Euro, eddy0 & Jovem Fenrir)

Bernardo Sassetti - Menina Do Mar - Mov. I

Raquel Martins - Show Me

Samuel Ribeiro - Com Todo O Meu Ser

Patos Bravos - Ganga Preta

LEFTY - Fiança

A7S - Nirvana

Maiara & Maraisa - Incomparável

Rita Onofre - À Porta

Jessie Ware - Hot N Heavy

Cassete Pirata - A Pirâmide

Diana Del Mar - Posso Deitar-me Contigo?

Tion Wayne - Wow

Wolf Alice - How Can I Make It OK?

Jax Jones - Feels

dexter - Blue Skies

Chet Faker - Feel Good

ENNY - I Want

Progvid - One Day

KOMET - You Wanna

The Beach Boys - Big Sur

Kali Uchis - fue mejor // acoustic

James - Getting Myself Into

Morat - Idiota

Luis Fonsi - Bésame

Marco Rodrigues - Eu Sou Do Roque

Domi - Caixa

Leo Santana - Sentadinha

Jonas Blue - Hear Me Say

Kings of Convenience - Fever