Com o início da época de Santos Populares, os 'clássicos' da música portuguesa invadem as nossas palylists e, para isso, o SAPO Mag criou uma lista com 65 canções para fazer a festa - ouça aqui. Mas se depois da festa quiser ouvir canções novas para refrescar as ideias, só terá de fazer play na playlist semanal do SAPO Mag.

Esta semana, "Música Nova às Sextas" abre com uma nova estrela espanhola. Belén Aguilera lançou o single "Diferente" e já é um sucesso no país vizinho.

A playlist segue com Branko - o novo tema "SDDS", abreviatura da palavra "saudades", apresenta uma melodia quente a que as produções do artista já nos habituaram, cruzando com a nostalgia e saudade da normalidade que foi retirada ao quotidiano de todos.

Nas redes sociais, o novo single de 6ix9ine com Nicki Minaj é o grande destaque da semana. O tema "TROLLZ" foi um dos assuntos comentados no Twitter em todo o mundo e entrou diretamente para o top do iTunes.

Jorja Smith, Kodaline, Miguel Araújo, Vitão, Emicida e André Henriques também têm canções novas.