Depois de ter brilhado nos BRIT Awards ao fazer a primeira grande atuação ao vivo de "drivers license", Olivia Rodrigo brindou os fãs com o seu terceiro single. Revelado esta sexta-feira, dia 14 de maio, "good 4 u" é o novo tema da jovem cantora e abre a playlist semanal do SAPO Mag.

Katy Perry também está de volta com um novo single. A cantora partilhou nos serviços de streaming "Electric", tema que faz parte das celebrações do 25.º aniversário de "Pokémon".

A playlist semanal do SAPO Mag segue depois com "Bussdown", tema que junta Jorja Smith e Shaybo. Em Música Nova Às Sextas poderá ainda ouvir a nova versão de "It's A Sin" de Elton John e Olly Alexander, vocalista dos Years & Years - a canção foi apresentada durante a cerimónia dos BRIT Awards, que decorreu na passada terça-feira, dia 11 de maio, em Londres (veja aqui a atuação).

Na playlist poderá ainda ouvir os novos singles de Migos, The Black Keys, J. Cole, Wolf Alice, Sabrina Claudio, Joana Amendoeira, Diana Castro, Fogo Fogo, Nicki Minaj ou Tones And I.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.

MÚSICA NOVA ÀS SEXTAS #66:

Olivia Rodrigo - good 4 u

Katy Perry - Electric

Jorja Smith - Bussdown (feat. Shaybo)

21 Savage - Emergency (feat. Gunna & Young Thug)

Migos - Straightenin

J. Cole - a m a r i

Tones And I - Won't Sleep

Martin Garrix - We Are The People (feat. Bono & The Edge) - Official UEFA EURO 2020 Song

Bella Poarch - Build a Bitch

Surfaces - Next Thing (Loverboy)

Skrillex - Too Bizarre (with Swae Lee & Siiickbrain)

Leon Bridges - Motorbike

St. Vincent - Down

Sam Fischer - Simple

Sabrina Claudio - For The Time Being - Interlude

AUDREY NUNA - Blossom

Lukas Graham - Happy For You

The Black Keys - Poor Boy a Long Way From Home

Cavetown - Ur Gonna Wish U Believed Me

Alan Walker - Believers

Au/Ra - Bite Marks

AJ Mitchell - GROWING PAINS

Bryce Vine - Blame It On Me

Oscar Lang - Are You Happy?

Ivandro - Carta

Calema - Kua Buaru

PEDRO SAMPAIO - ATENÇÃO

João Tamura - Gládio

Joana Amendoeira - A Dor e o Prazer

Diana Castro - Para Sempre

Elton John & Years and Years - It's a sin

MEDUZA - Headrush

y.azz x b-mywingz - Slow Down

Fogo Fogo - Hora Di Bai

Maria Casal - Jasmim

Pedro Mafama - Contra a Maré

BRONQUIO - Sozinha Comigo

Cristina Clara - Lua

Dino Ferraz - Careca Não

Old Jerusalem - In the Valley of the Shadows

Ribeiro - Rapariga Em Chamas

Wolf Alice - No Hard Feelings

easy life - have a great day

Gorgon City - Never Let Me Down

The Vaccines - Headphones Baby

KID BRUNSWICK - When You Were Young

Império Pacífico - Comércio & Indústria

RAY - Morally Dubious

FAUX - Paris

bunny kills bunny - the loop

Sleater-Kinney - Worry With You

TORRES - Don't Go Puttin Wishes in My Head

caroline - Skydiving onto the library roof

The Goon Sax - In the Stone

The Mountain Goats - The Slow Parts on Death Metal Albums

James - Recover

Internet Money - His & Hers (feat. Don Toliver, Lil Uzi Vert & Gunna)

Koreless - Black Rainbow

Ashnikko - Slumber Party (feat. Princess Nokia)

Gabriel Garzón-Montano - Flor

Hildegard - Jour 3

Polo & Pan - Ani Kuni

Laura Mvula - Got Me

Erika de Casier - Busy

Gaspard Augé - Hey!

Liz Phair - In There

Poté - Stare

ARON - Plastilina (Una Chica de Verdad)

Nicki Minaj - Seeing Green (with Drake & Lil Wayne)

MIKE - Crystal Ball

Cálculo - Simba (feat. Papillon)

Charles - Impudent Hussy

Manic Street Preachers - Orwellian

Herbert – The Way (Feat. Y’akoto)

The Go! Team – Pow

Mastodon – Forged By Neron

Bateu Matou - Bandido