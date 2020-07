"My Future", de Billie Eilish, abre esta sexta-feira, dia 31 de julho ("O Melhor Dia Para Casar", segundo Quim Barreiros), a playlist semanal do SAPO Mag. Depois de vários dias a lançar pistas, a artista lançou o seu novo single, descrito como "uma canção muito pessoal e especial". "[A canção] ganhou todo um outro significado no contexto daquilo que se está a passar no mundo", confessou a cantora num e-mail enviados aos seus fãs.

Sam Smith também é um destaques da semana. Enquanto termina o novo álbum, o cantor tem revelado singles e esta semana partilhou "My Oasis", tema com participação do rapper nigeriano Burna Boy - esta é a primeira vez que os artistas trabalham juntos.

Por Portugal, o grande destaque da semana é o novo projeto de Carolina Deslandes e Jimmy P. Os dois músicos começaram por se juntar para um único tema, mas o trabalho conjunto resultou num EP de cinco canções - "Don't Let Me Down" é o primeiro single.

Esta semana, na playlist Música Nova Às Sextas pode ainda ouvir as novidades de Now United, Jorja Smith, Marilyn Manson, Alanis Morissette, Ava Max, Bastille, Tim e muito mais.